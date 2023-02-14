Святослав Вакарчук вместе с военным записал прямо с фронта поздравление с Днем влюбленных

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сейчас находится на фронте и поддерживает наших защитников.

Но даже во время войны на передовой не забывают о праздниках и всегда помнят о своих любимых. В День святого Валентина вместе с военными Вакарчук записал трогательное видеообращение, которым поделился в своих соцсетях.

Музыкант не только поздравил всех с праздником, но и напомнил, что именно ради любимых мы продолжаем борьбу с врагами.

"Мы вместе с бойцами здесь на востоке, на фронте, поздравляем вас с Днем влюбленных. Мы хотим сказать, что, хотя нам сегодня и не хватает наших любимых рядом, мы знаем, для чего мы здесь. Ребята здесь на фронте сегодня защищают наше государство, нашу страну для того, чтобы рано или поздно наступил мир и мы вернулись домой к своим любимым, обняли их. Обнимаю вас всех, пусть любовь всегда будет в сердце. Сражаемся мы за родных, за семьи, за близких. За то, чтобы у нас всех было счастье и победа", – сказал Вакарчук в обращении.

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