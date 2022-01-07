Святослав Вакарчук восхитил редким фото с мамой и младшим братом

Артист показал, как отмечает Рождество с родными.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал фото с матерью Светланой и младшим братом Олегом.

Тренер шоу "Голос країни-12" приехал к родным во Львов на Сочельник. В своем Instagram знаменитость опубликовал кадр, где семья улыбчиво позировала на фоне картин, которые нарисовала мама исполнителя.

Святослав Вакарчук с мамой и братом / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В сообщении артист поздравил фанатов с праздником.

"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – поделился он.

Кстати, звезда редко показывает и рассказывает о своей семье, поэтому пользователи были в восторге от кадра. "Какая мама!", "Какие вы красивые", "Мама не изменилась, а вот Ольчик с седой бородой – это вызов", "Очень красивая мама", – писали пользователи в комментариях.

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