Святослав Вакарчук восхитил редким фото с мамой и поделился воспоминаниями о родном Мукачево

Лидер группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук показал редкие фото с мамой и поделился воспоминаниями о Мукачево.

Фотографии с близким человеком исполнитель опубликовал в своем Instagram. Сначала музыкант показал архивный черно-белый снимок, где он изображен совсем ребенком. Юный Святослав Вакарчук был в коляске, тем временем его мама стояла рядом с ним.

Святослав Вакарчук с мамой в детстве / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Следующее фото, которое показал артист, уже было свежим. На снимке Святослав Вакарчук позировал с матерью на фоне реки. Оба кадра были сделаны в родном городе музыканта Мукачево. Артист поделился своими несколькими воспоминаниями и вспомнил местность, где рос. Как отметил певец, у его родного города даже есть свой особый запах, который он ни с чем не спутает.

"Сакура, набережная в Мукачево, монастырь на Латорице, двор, в котором я родился. Там проживали семьи пяти национальностей. В общем, запах... Запах Мукачева, который я ни с чем не спутаю", — поделился артист.

Святослав Вакарчук с мамой / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, в настоящее время Святослав Вакарчук служит в рядах ВСУ в должности офицера морально-психологического обеспечения. Недавно певец побывал на фронте, где неожиданно спел для военных в дуэте с бывшим футболистом Андреем Шевченко.

Новая песня LAUD, дуэт Вакарчук-Шевченко, Олег Псюк посвятил песню любимой – ЖВЛ представляет

Читайте также: