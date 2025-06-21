Святослав Вакарчук впервые показал сразу двух детей, которых скрывал от публики

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Солист группы "Океана Эльзы", певец Святослав Вакарчук впервые показал своих детей от избранницы Евгении Яцуты.

Так, артист поделился радостной новостью в Instagram. Сегодня, 21 июня, его дочь Соломия празднует день рождения. Ей исполнилось три года. В то же время Вакарчук рассказал и о сыне Иване, которому на днях исполнилось четыре. Поэтому по случаю праздника певец показал их милое фото, где его двое отпрысков играют на детской площадке.

"В эти дни имею повод рассказать немножко о своем самом дорогом сокровище. Позавчера Ивану исполнилось четыре года. Сегодня - три года Соломийке", - написал музыкант.

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Дети Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

По словам Святослава, во время войны держаться ему помогают три вещи - "музыка, семья и поездки на фронт". Поэтому в такие особые для него дни рождения детей он нежно поздравил их в публикации.

"Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими. И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова "война". Чувствую: именно это сейчас - самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим", - растрогал Вакарчук.