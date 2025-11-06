- Дата публикации
Святослав Вакарчук впервые полностью показал своих детей: как выглядят сын и дочь певца
Артист прекратил скрывать лица детишек.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые полностью показал своих детей, которых до этого тщательно скрывал.
Исполнитель вместе со своей женой Евгенией Яцутой воспитывает 4-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Соломию. Артист, который вообще не из тех, кто раскрывает подробности личной жизни, тщательно скрывал детей от посторонних глаз. Ранее певец показывал какие-то фото с ними, но, конечно же, те, на которых не было видно лица.
Однако в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", на премьере которого была журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова, Святослав Вакарчук решил быть полностью откровенным со своим поклонниками. Исполнитель впервые полностью показал сына и дочь. Их лиц артист уже не скрывал.
Кстати, также артист высказался и об отношениях с Евгенией Яцутой. Исполнитель говорит, что избранница появилась в довольно сложный период жизни и просто спасла его. Наконец, их союз вылился в двух детей и новое творчество лидера группы "Океан Эльзы".
"Она появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и, возможно, спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях", - говорит певец.
Отметим, о группе "Океан Эльзы" сняли документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Лента стартует в прокате с 6 ноября.
Напомним, ранее Святослав Вакарчук показался с женой. Исполнитель также вспомнил свои длительные отношения с Лялей Фонаревой.