Святослав Вакарчук впервые полностью показал своих детей: как выглядят сын и дочь певца

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые полностью показал своих детей, которых до этого тщательно скрывал.

Исполнитель вместе со своей женой Евгенией Яцутой воспитывает 4-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Соломию. Артист, который вообще не из тех, кто раскрывает подробности личной жизни, тщательно скрывал детей от посторонних глаз. Ранее певец показывал какие-то фото с ними, но, конечно же, те, на которых не было видно лица.

Однако в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", на премьере которого была журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова, Святослав Вакарчук решил быть полностью откровенным со своим поклонниками. Исполнитель впервые полностью показал сына и дочь. Их лиц артист уже не скрывал.

Кстати, также артист высказался и об отношениях с Евгенией Яцутой. Исполнитель говорит, что избранница появилась в довольно сложный период жизни и просто спасла его. Наконец, их союз вылился в двух детей и новое творчество лидера группы "Океан Эльзы".

"Она появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и, возможно, спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях", - говорит певец.

Отметим, о группе "Океан Эльзы" сняли документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Лента стартует в прокате с 6 ноября.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показался с женой. Исполнитель также вспомнил свои длительные отношения с Лялей Фонаревой.