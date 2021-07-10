Святослав Вакарчук впервые прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней певицей

В СМИ появилась информация, что звезда встречается с певицей Виталиной Мусиенко.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которого заподозрили в романе с молодой певицей Виталиной Мусиенко, впервые прокомментировал эти слухи.

Так, сначала артисту приписывали роман с незнакомкой, с которой он якобы обнимался и целовался во Львове. Тогда музыкант сказал, что журналисты приняли его названную дочь от Фонаревой Диану за его возлюбленную. А на днях программа "Разоблачение" сообщила, что 46-летний артист крутит роман с 23-летней певицей, которая вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".

Во время фестиваля Atlas Weekend звезда ответил изданию OBOZREVATEL, что поддерживает с Мусиенко активные творческие отношения. Впрочем, Вакарчук заверил, что между ними нет романтических отношений.

"Это слухи глупые, их не надо комментировать. Я взрослый человек", — отметил исполнитель.

instagram.com/vitalinamusiienko

Напомним, Святослав Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой более 20 лет. Недавно музыкант объявил о разрыве, не комментируя их причину. Отказалась говорить о ситуации с его бывшая возлюбленная. Зато, опубликовал громкое заявление знакомый Славы и Ляли, поэт Евгений Рыбчинский. Он намекнул, что певец начал роман с Фонаревой ради карьеры.

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