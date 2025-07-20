Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался на публике с возлюбленной, которая родила ему детей

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук появился на публике вместе со своей возлюбленной, совладелицей продакшн-компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой.

Так, пару заметили посетители фестиваля Atlas Festival 2025 в Киеве. Юзер Nataborodii сняла звезду с избранницей на видео и опубликовала в TikTok. Кадры были сделаны во время выступления группы "Бумбокс", которая стала хедлайнером в первый день фестиваля. На записи видно, как Вакарчук в солнцезащитных очках обнимает Яцуту за плечи, а она нежно кладет голову ему на грудь, наслаждаясь музыкой вместе с толпой.

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута

К слову, летом 2021 года Святослав Вакарчук официально сообщил о разводе со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни. Уже в том же году стало известно о его романе с Евгенией Яцутой, однако артист публично не комментирует личную жизнь. Но недавно исполнитель показал своих двух детей — сына и дочь.

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Напомним, недавно боксер Александр Усик, который победил Дюбуа, публично обратился к жене Екатерине после боя.