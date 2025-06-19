Святослав Вакарчук впервые за долгое время заговорил о 4-летнем сыне и рассекретил его день рождения

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Солист группы "Океана Эльзы" вместе с коллективом Badstreet Boys создал неожиданный фит.

Артисты собрались ради благотворительной цели. Они в юмористической форме перепели хит группы "Океан Эльзы" - "911". Таким образом они пытаются помочь защитникам. Артисты собирают средства на защиту неба от вражеских дронов.

Святослав Вакарчук делится, что крайне редко участвует в подобных инициативах. Однако на этот раз исполнитель сделал исключение. Артист говорит, что цель сбора - действительно важна. Кроме того, Вакарчуку понравилась и сама идея. Кстати, по словам певца, особенно удачно подобрана дата фита. Дело в том, что 19 июня у сына музыканта день рождения. Маленькому Ивану исполняется уже четыре годика. Также, оказывается, песня "911" является одной из его самых любимых папиных композицый.

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"Я редко участвую в таких штуках. Но тут не мог пройти мимо...Во-первых - цель, ради которой сделаешь все, что можно и нельзя. Во-вторых - компания топчик. Ну, и день релиза выбрали правильный. У моего Ивана день рождения. Уже четыре. А "911" - его любимая песня! Так что все сложилось", - поделился артист.

Отметим, Святослав Вакарчук воспитывает двоих детей. 19 июня 2021 года избранница музыканта Евгения Яцута родила ему сына Ивана, а 21 июня 2022-го - дочь Соломию.

Напомним, 19 июня день рождения также празднует сын певицы Джамалы. Артистка нежно поздравила Селима с пятилетием и показала, как он с годами изменился.