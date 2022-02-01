Святослав Вакарчук впервые заговорил о своем маленьком сыне

Первенцу музыканта уже полгода.

Фронтмен группы "Океан Эльзы", судья проекта "Голос країни-12" Святослав Вакарчук впервые заговорил о своем сыне Иване.

Так, в интервью изданию "Теленеделя" музыкант признался, что мечтает записать пластинку с колыбельными для малыша. До этого Вакарчук никогда не говорил публично о своем первенце:

"Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать", — сказал молодой папа.

Также Вакарчук подумал о кризисе среднего возраста и признался, что у него произошла переоценка ценностей после рождения ребенека:

"Честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое. Некоторые говорят, что кризис среднего возраста начинается в 30 лет, некоторые — что в 40 или 50. Но ведь он не может длиться 20 лет?! Безусловно, у меня произошла переоценка ценностей – это обусловило много событий в жизни. Это кризис? Не знаю. Я не специалист по этому вопросу", — поделился музыкант.

Отметим, что в августе 2021 появилась информация, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Позже пресс-служба певца подтвердила эту информацию, и рассказала, что малыша назвали Иваном – в честь знаменитого отца Вакарчука.

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О маме своего первенца Вакарчук ничего не говорил. Однако в июне 2021 года артист сообщил, что после 20 лет отношений разошелся с Лялей Фонаревой.

Позже журналисты выяснили, что новой вероятной возлюбленной Вакарчука могла стать генпродюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Пресс-служба Вакарчука не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

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