Святослав Вакарчук высказался, кого из россиян "не нужно считать врагами"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился своим мнением по поводу того, кого из граждан РФ можно не считать врагами.

Музыкант считает, что культура и спорт ни в коем случае не могут оставаться вне политики. Так что все, кто сейчас молчит о войне в Украине, тем самым просто поддерживают врага.

"На войне мир черно-белый. На войне не бывает "поза". На войне ты поддерживаешь ли врага... А молчать — это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты часть врага, и тогда мое отношение к тебе, как к врагу" .И здесь не может быть никаких компромиссов относительно того, что кто-то там вне политики: искусство или спорт", — сказал Вакарчук в интервью DW.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В то же время певец заявил, что не считает врагами тех россиян, которые смогли открыто выступить против политики кремля и искренне надеются на победу Украины в этой войне.

"Между тем, я хочу подчеркнуть, что есть большое количество ситуаций, когда те, кто в России — актеры, музыканты и так далее — нашли в себе силы выступить против происходящего ужаса. Они говорят: "Мы – не российское государство, мы отдельно". И они действуют отдельно в своем отдельном мире сейчас, в своем ограниченном или не ограниченном культурном пространстве. Это совсем другая история: если они искренне желают победы Украине, тогда их врагами считать не нужно", — сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, в годовщину начала полномасштабной войны Святослав Вакарчук лично поздравил наших военных и спел гимн Украины на церемонии награждения бойцов ВСУ.

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