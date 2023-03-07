Святослав Вакарчук высказался о смерти героя Украины "Да Винчи": "Большая потеря"

Певец Святослав Вакарчук отреагировал на гибель защитника, героя Украины Дмитрия Коцюбайло, известного по позывному "Да Винчи".

Музыкант вспомнил свое знакомство с бойцом ВСУ и их встречами во время войны. Вакарчук признался, что "Да Винчи" всегда вдохновлял его своими качествами.

"Погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, "Да Винчи"... Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его собратьям и сестрам не раз... Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою...", — написал в Facebook исполнитель.

О смерти 27-летнего Дмитрия стало известно 7 марта. Боец 67-й отдельной механизированной бригады ушел из жизни в боях под Бахмутом. "Да Винчи" ушел воевать в 18 лет, а в 2020 уже получил звание героя Украины и орден "Золотая звезда".

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