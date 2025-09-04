Святослав Вакарчук высказался о творчестве Klavdia Petrivna: "Пахнет желанием понравиться"

Святослав Вакарчук и Klavdia Petrivna

Реклама

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал свое мнение о певице Klavdia Petrivna.

Он признался, что уже не всегда успевает следить за всеми молодыми артистами, однако о Klavdia Petrivna он узнал благодаря ее громкому маркетингу. О ней многие говорили, поэтому Святослав обратил на это внимание, признался музыкант в подкасте "СучЦукрМуз".

По словам Вакарчука, его впечатления от музыки неоднозначны. Несмотря на то, что ему понравилась идея самого образа и музыкальное звучание, артист нашел в этом желание понравиться и слишком большую спродюсированность.

Реклама

"Мне очень нравится идея, звук, звучание. Но немножко пахнет мне от этого желанием понравиться. Слишком концептуально, слишком спродюсировано для меня. Но это мое собственное чувство" — сообщил певец.

Святослав Вакарчук / © скриншот с видео

В то же время он отметил, что появление подобных артистов имеет большое значение для развития сцены, особенно, если говорить об этом, как новейшее явление в украинской культуре. Музыкант также добавил, что для него в музыке всегда интереснее "первичная энергия", чем истории или маркетинг вокруг исполнителя.

Напомним, недавно Андрей Бедняков довел до слез Вакарчука. Это произошло на нынешней церемонии "Национальная легенда Украины".