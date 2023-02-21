Святослав Вакарчук заговорил о своем 1-летнем сыне: "Мой Иван знает много слов"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заговорил о своем 1-летнем сыне Иване.

В частности, в Международный день родного языка артист признался, что его первенец уже знает немало слов, а его самые любимые – это "поезд", "барсук", "еж", "чемодан". Правда, как отметил Вакарчук, фавориты Ивана постоянно меняются.

Музыкант также подчеркнул, что для него очень приятно слышать, как его дети говорят на родном украинском языке.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Мой сын Иван в свои 1 год и 8 месяцев знает много слов. Сейчас он очень любит говорить слова: поезд, барсук, еж, чемодан. Но фавориты меняются еженедельно. Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! (кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана.) Украинский язык — это едва ли не самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическое, так точно. – написал в своем фотоблоге артист.

Напомним, Святослав Вакарчук счастлив отец двух детей. Продюсер Евгения Яцута летом 2021 года родила музыканту сына Ивана, а уже через год на свет появилась дочь Соломия.

Читайте также: