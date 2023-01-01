Святослав Вакарчук заговорил о своей дочери, которой полгода

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук летом 2022 года во второй раз стал отцом.

По словам музыканта, прошлый год был действительно трудным и сложным. Однако были и приятные моменты, которые он всегда будет вспоминать с теплотой в сердце, для музыканта – это рождение дочери.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", — прокомментировал Вакарчук в интервью Натальи Мосейчук.

Также артист отметил, что рождение детей во время войны – немалая ответственность. Однако это придает еще большую силу и мотивацию преодолеть врага.

"Я считаю, что рождение ребенка во время войны, это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это страшная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. В этот момент ты вдвое становишься сильнее", — поделился артист.

Напомним, Святослав Вакарчук летом прошлого года стал отцом. Евгения Яцута родила музыканту дочь Соломию. Также артист воспитывает сына Ивана, которые появился на свет в 2021 году.

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