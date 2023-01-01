Святослав Вакарчук заговорил о своей дочери, которой полгода

Музыкант поделился, что рожать ребенка во время войны это большая ответственность.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук летом 2022 года во второй раз стал отцом.
По словам музыканта, прошлый год был действительно трудным и сложным. Однако были и приятные моменты, которые он всегда будет вспоминать с теплотой в сердце, для музыканта – это рождение дочери.
"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", — прокомментировал Вакарчук в интервью Натальи Мосейчук.
Также артист отметил, что рождение детей во время войны – немалая ответственность. Однако это придает еще большую силу и мотивацию преодолеть врага.
"Я считаю, что рождение ребенка во время войны, это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это страшная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. В этот момент ты вдвое становишься сильнее", — поделился артист.
Напомним, Святослав Вакарчук летом прошлого года стал отцом. Евгения Яцута родила музыканту дочь Соломию. Также артист воспитывает сына Ивана, которые появился на свет в 2021 году.
Читайте также: