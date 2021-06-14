Святослав Вакарчук закрутил новый роман после разрыва с Фонаревой — СМИ

Музыканта застали с новой пассией во Львове.

Новость о разрыве фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой стала настоящим шоком для его поклонников.

Еще больше фанаты были удивлены тому, что музыкант, который почти никогда не говорил о своих отношениях, заявил об этом лично, написав пост в Facebook.

Вполне возможно, что на такой откровенный шаг Вакарчук решился, чтобы избежать лишних слухов и начать спокойно новый роман. Как сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная", на днях артиста застали с новой пассией во Львове. Женщине около 40 лет и, как рассказали в близком окружении музыканта, именно она стала причиной разрыва Вакарчука и Фонаревой. Близкие Вакарчука рассказывают, что он выглядит очень счастливым.

Святослав Вакарчук с Лялей Фонаревой и ее дочерью / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

А вот для экс-возлюбленной Святослава все не так радужно. Говорят, что Ляля переживает их развод очень трудно и даже попала в больницу.

Напомним, что не так давно продюсер Евгений Рыбчинский прокомментировал развод Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Он намекнул, что певец начал роман с Лялей ради карьеры.

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