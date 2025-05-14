Святославу Вакарчуку - 50: ТСН.ua публикует эксклюзивные фото лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук

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Сегодня, 14 мая, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отмечает свой 50-й день рождения.

Один из самых памятных подарков, который музыкант уже получил в этом году, это долгожданная книга, посвященная 30-летию его родной группы "Океан Эльзы". В нем собрано более 500 архивных фотографий и воспоминания известных людей музыкальной индустрии. История ОЭ глазами тех, кто был рядом: фотографии, воспоминания, комментарии. Автор-составитель Игорь Панасов собрал уникальные материалы, чтобы рассказать историю становления самой известной группы Украины.

Эксклюзивные снимки были впервые опубликованы именно в книге «ОЭ. 30 лет в фото и воспоминаниях». И теперь с разрешения pr-службы группы некоторые из них вместе с комментариями музыкантов публикуются на сайте ТСН.ua и впервые появятся в Сети.

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Фото на паспорт

Святослав Вакарчук: "На этом бейджике мое фото, которое я делал годом раньше для своего паспорта. До этого у меня был только загранпаспорт, а нужно было сделать внутренний. Поэтому первая вклеенная фотка в моем паспорте была та, где мне не 16, а 21 год".

Игра на барабанах в Москве

Святослав Вакарчук: "Не надо серьезно воспринимать фото, где я с бас-гитарой или за барабанами. Это прикол. Я не считаю себя человеком, обладающим ударными. Могу показать кое-что, но только на базовом уровне, не так, как Пол Маккартни".

Фанат текилы

Денис Глинин: "Некоторое время мы со Славиком любили ходить в киевское заведение "Текила Хауз". Там был коктейль, он назывался "Субмарина" - наливается в рюмку текила, сверху накрывается пивным бокалом, переворачивается, бокал наполняется пивом. Итак, после нескольких таких ярких вечеров я больше пяти лет не мог на текилу даже смотреть, не только пить".

По-домашнему

Святослав Вакарчук: "Фото было сделано в 2004 году в моей квартире. Я купил эту клавиновую где-то за $1,5 тысячи в магазине Yamaha. Написал на ней львиную часть песен "Суперсимметрии" и часть альбома "Модель". Она до сих пор со мной. Я беру ее с собой. Я беру ее с собой? когда езжу на сольные концерты в маленьких залах, где нет рояля".

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В метро Лондона

Святослав Вакарчук: "Через два года после этой поездки Луи Франк развалил "Океан Эльзы", когда Дима и Юра пошли в его проект Esthetic Education. А тогда мы приехали втроем – Денис, Юра, я – к нему в гости. И эти фото в лондонском метро сделал, скорее всего, именно Луи.

Встречи с военными еще в 2006 году

Святослав Вакарчук: "Мы поехали с Петей Чернявским по военным частям общаться и петь под одну гитару. Были в Крыму, а именно в Севастополе, еще в некоторых частях. Нас пригласил тогдашний министр обороны".

Форс-мажор с брюками

Святослав Вакарчук: "В этих концертных штанах я, совершенно мокрый, закончил выступление и положил их после этого на UFO-обогреватель, чтобы немного подсушить. А они загорелись".

Карантин во время наводнения

Фото Анны Жуковой

Милош Елич: Это был редкий момент, когда удалось у меня дома собраться всем вместе. У нас тогда были очень странные ощущения. Локдауны, карантины, а ведь мы должны были тогда закончить и выпустить новый альбом… На тот момент мы уже переболели. Остались в живых. Морально стало немного легче".

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Выступление 22 февраля 2022 года

Фото Tasha Dudka

Святослав Вакарчук: "Выступление на стеклянном мосту в Киеве нас вдохновило. Поэтому я решил, что мы сделаем что-то подобное на набережной в Мариуполе 24 февраля. Мы купили билеты на самолет в Днепр на утренний рейс, там нас должны были забрать и отвезти на машине в Мариуполь. Когда начались обстрелы, в чате, где мы общаемся, Милош написал: "Мы же не едем в Мариуполь, я правильно понимаю?" Это был риторический вопрос".

Фото, сделанное лауреатом "Оскара"

Фото Мстислава Чернова

Святослав Вакарчук: "Это было в районе Кутузовки под Харьковом. Там стояла сожженная колонна российских танков. Хотя ехать было опасно - в тот день вражеская ДРГ убила на посту двух наших ребят, - я решил это сделать. Хотел просто пообщаться с нашими военными, которые держали оборону. Там мы встретили съемочную группу Мстислава Чернова. Он спросил: "Слава, можно я тебя поснимаю?" Я согласился. Мы забрались в окоп. В тот конкретный день там не происходило боев, но это просто короткая пауза".

Так выглядит обложка книги о легендарной группе