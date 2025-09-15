SWOIIA на фоне слухов о романе с MELOVIN заявила о новом статусе и развеяла все слухи

SWOIIA и MELOVIN

Украинская певица SWOIIA, которая длительное время подогревала интерес к отношениям с MELOVIN, сделала новое заявление о личной жизни.

Так, исполнительница сообщила, что сейчас не одинока. В то же время она поставила точку в публичных обсуждениях ее якобы романа с MELOVIN и отметила, что это не он. SWOIIA не стала разглашать подробностей о новом возлюбленном, но невооруженным глазом было заметно, что она счастлива.

"Почему с MELOVIN? То уже год назад было. Сердце мое не свободно (и это не MELOVIN — утвердительно отреагировала певица на вопрос ведущей)", — заинтриговала певица в комментарии "Нашему радио".

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Несмотря на отсутствие у звезд романа, они поддерживают дружескую связь. Артистка поделилась, что знает об ухудшении состояния здоровья коллеги и общается с ним.

"Он рассказал, что с ним, в соцсетях. Мы на связи и у нас прекрасные, невероятные отношения", — добавила звезда.

К слову, слухи о вероятном романе MELOVIN и SWOIIA спровоцировали на публичном мероприятии в прошлом году. Их застали за поцелуем в лифте. Сначала история сначала набирала обороты и каждый раз музыканты только подпитывали любопытство фанов своей искрой. Но со временем они все меньше стали появляться на публике вместе и называли свою любовь платонической. В результате все это переросло в дружбу.

Напомним, недавно певец MELOVIN попал в психиатрическую клинику и раскрыл свой диагноз.