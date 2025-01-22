Сын российской актрисы Марии Шукшиной, которая горячо поддерживает преступную политику кремлевского диктатора путина, стал оккупантом и отправился воевать против Украины.

По крайней мере именно так утверждают пропагандисты России. 27-летний сын скандальной артистки – Макар Касаткин – якобы еще весной отправился на так называемую "ЭсВеО". Правда, где воюет, на каком направлении и в каком подразделении захватнической армии служит наследник Шукшиной – не сообщается.

Сама же скандальная актриса участие сына в войне против Украины не комментирует. Вместо этого на охотно подыгрывает пропаганде и выдает бред о российском вторжении на территорию независимой страны. К слову, в марте 2022 года она подписала обращение к кремлевскому диктатору в поддержку войны. Более того, скандальная актриса травит коллег с антивоенной позицией и даже делала доносы на тех, кто критикует российское вторжение на украинские земли и захватническую политику путина.

Мария Шукшина с сыном-оккупантом

Конечно, такие безумные заявления Марии Шукшиной не оказались без внимания. В октябре 2022 года она попала в санкционный список Украины за публичную поддержку войны и оккупацию украинских земель. Также Латвия ввела санкции против скандальной актрисы, запретив ей въезд на территорию страны. В июле 2023 года артистка-путинистка попала в санкционный список Канады из-за пропаганды войны.

Напомним, недавно в автомобиле актера-путиниста Гоши Куценко обнаружили тело зарезанной женщины. Полиция уже задержала подозреваемого, и им оказался не скандальный артист. Женщину убил мужчина, который год назад вернулся из так называемой "ЭсВеО". Однако после задержания преступник снова изъявил желание пойти воевать против Украины, чтобы избежать наказания за убийство.

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