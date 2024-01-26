Сын Алана Бадоева представил документальный фильм в Италии и получил отзыв кинокритиков

Украинский режиссер Алан Бадоев поделился радостной новостью о достижениях своего сына Бориса.

Так, звездный отец показал кадры сына из Милана, Италии. Как оказалось, долгое время Борис работал над созданием документального фильма. И на днях прошел его первый показ во дворце культуры Милана. Сюжет картины раскрывает тему исчезающих итальянских художников прошлого века.

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

К слову, на премьерном показе фильма присутствовали и итальянские кинокритики. Они достаточно высоко оценили замысел и режиссерское мастерство Бориса. По словам Алана, критики были потрясены глубиной исследований его сына. Более того, документальную картину утвердили для показа в некоторых итальянских университетах с просветительской целью.

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

"Я сегодня вдвое счастливый отец. У моего сына Бориса состоялся первый большой показ его документального фильма во дворце культуры города Милан. В нем Борис исследует вопросы исчезающих художников Италии прошлого века. Кинокритики Италии были поражены тем, насколько глубоко украинский парень почувствовал и исследовал итальянский культурное наследие. Фильм будет введен для изучения в нескольких университетах Италии", - рассказал украинский режиссер.

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

Алан Бадоев рассказал о фильме его сына Бориса. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

В свою очередь Алан Бадоев поделился своими эмоциями от новости. Так, по его словам, он полон ощущений гордости за сына: "Очень горжусь и радуюсь самостоятельному пути, который избрал Борис".

Напомним, режиссер Алан Бадоев также долгое время работал над созданием собственного документального фильма "Довга доба". Недавно стала известна дата его премьеры, на которую можно получить билет за донат от 100 гривен в помощь раненым военным.

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