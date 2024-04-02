Сын Алана Бадоева восхитил редким фото с папой и сестрой

Приемный сын режиссера Алана Бадоева – Борис – восхитил совместным фото с папой и сестрой Лолитой.

Так, редким семейным фото Борис поделился у себя в фотоблоге. На изображении он в пиджаке молочного цвета нежно обнимает папу в полосатом джемпере, а впереди в черном худи позирует Лолита. На фоне виднеются пальмы и океан. Впрочем, когда именно была сделана эта фотография, пока неизвестно. Вероятно, архивным кадром Борис поделился после длительной разлуки с отцом, по которому скучает.

Алан Бадоев с детьми. Фото: Instagram Бориса Долгопольского

Отметим, дети Алана уже давно проживают за границей. Так, 19-летняя Лолита заканчивает школу в Италии и выбирает направление, куда двигаться дальше. Между тем названный сын Бадоева Борис пошел по стопам отца и делает большие успехи в кинематографе. В частности, недавно парень стал режиссером документального фильма об исчезающих итальянских художниках прошлого века. К слову, после высокой оценки от кинокритиков фильм начали показывать в некоторых итальянских университетах с просветительской целью.

Напомним, недавно певица Камалия также делилась редкими кадрами со своими дочерьми-близнецами.

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