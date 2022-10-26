Сын Андреа Бочелли показал спасенную собаку из Купянска и рассказал, как животное попало в звездную семью

Семь месяцев собака по имени Джек прожила в клетке рядом с российскими захватчиками в Купянске. Она получила в оккупации контузию и ранения.

Нашли Джека и эвакуировали бойцы артиллерийской аэроразведки 112 бригады, которые еще с мая на Харьковщине. Они ему также дали новую семью, говорится в "Сніданку з 1+1".

Команда ветеринаров в Киеве помогала Джеку прийти в себя. Во время осмотра в спине пса обнаружили обломок от российского снаряда. После реабилитации в Киеве Джека к себе взяла семья итальянского тенора Андреа Бочелли. И сейчас собака вместе с новыми хозяевами находится в Тоскане, Италия.

Утром в студии "Сніданку з 1+1" сын звезды Амос Бочелли рассказал, как Джек попал в их семью.

"У нас есть друг, которого зовут Амед. Он фантастический человек. Он всегда помогает людям в тех странах, которые сейчас проходят через трудные моменты. Я слежу за Амедом в Instagram, я решил также помочь этой собаке, которую увидел на его странице. Как-то он опубликовал видео с Джеком и я решил его сразу забрать к себе", — поделился Амос.

Сын Андреа Бочелли показал спасенную из Купьянска собаку Джека

Сын Бочелли вспомнил, какой была первая встреча с Джеком:

"Джек приехал где-то в час ночи. Это был сюрприз для нашей семьи, никто не ожидал, что он будет таким большим. Но это было очень классное решение. Это очень хорошая собака. Мы сразу поняли, что она часть нашей семьи", — отметил Амос Бочелли.

По словам мужчины, сейчас Джек, перенесший операцию в Киеве, чувствует себя лучше.

"Сегодня должен приехать ветеринар, потому что нам кажется, что он нас не слышит, он глуховат. Но он очень добрый, так что нам все подходит", — добавил Амос.

Напомним, что известный итальянский тенор Андреа Бочелли приютил у себя дома в Италии собаку по кличке Джек из Купянска. Животное почти полностью из-за взрывов в городе потеряло слух, а также имело небольшое осколочное ранение на спине.

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