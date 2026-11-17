Анна Саливанчук с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук сообщила о празднике в семье.

17 ноября сын звезды Глеб отмечает день рождения. Ему исполнилось 11 лет. Анна в откровенном посте поделилась, что предыдущий год жизни сына оказался не из легких. Она замечала в нем резкое проявление характера и признаки переходного возраста.

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«Мой Глеб, мой первый сын!!! Сегодня тебе 11 лет. Если честно, этот твой 10-й год был для меня самым тяжелым. Все 10 лет ты был нежным, мой защитник, а теперь чуть-чуть колючкой стал. Споришь с учителями, со мной, с бабушкой, но, что самое интересное, потом тебе становится неприятно от этого и ты тихонько можешь плакать из-за того, что непослушный.

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А это значит, что я воспитала хорошего ребенка, настоящего мужчину и сейчас просто ты познаешь этот мир уже по-взрослому, потому и так ведешь себя. Я знаю, что это ненадолго. Единственное, что хочу тебе сказать, я люблю тебя всяким: и хорошим, и плохим. Обожаю безгранично — твоя мама», — растрогала актриса.

Анна Саливанчук с сыном Глебом / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / © instagram.com/salivanchuk.anna

Тем не менее, Саливанчук заверила, что любит сына любым. Кроме того, дала Глебу сразу несколько жизненных установок. В частности, чтобы он никогда не забывал о маме рядом, не боялся ошибок и был собой. Более того, к советам добавила умение уважать женщин, ценить семью, держать слово и просить прощения при необходимости.

Актриса назвала именинника «одним из самых больших подарков судьбы». И в такой особый день Глеба ждал торт, украшенный сладкими денежными купюрами. Но после задувания свечей 11-летний мальчик признался, что такой декор ему был не по душе.

Анна Саливанчук с сыном

К тому же именинника в такой особый день настигла болезнь. Ночью ему резко стало плохо, и температура была 39 градусов. Поэтому утром звездная мама вынуждена была везти Глеба к врачу. Но уже вечером у именинника запланировано празднование в кругу друзей.

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«11 лет назад в 1:30 ночи у меня отошли воды, а сегодня у 40 кг парня была температура 39,3. Вот так началось празднование. Мы не в школу, мы к врачу. Сегодня вечером у Глеба небольшое празднование в квест-комнате: он и три друга», — поделилась артистка.

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