Сын Арнольда Шварценеггера порадовал романтической фотосессией со своей возлюбленной

Сын американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера – Патрик – порадовал новой фотосессией.

В частности, 29-летний сын знаменитости продолжает строить успешную модельную карьеру. Он активно снимается для брендов и рекламных кампаний. Также Патрик появляется на страницах известных глянцев.

В частности, Шварценеггер-младший вместе со своей возлюбленной, 25-летней моделью из Бирмингема, Эбби Чемпион попозировал для Vogue.

Парочка устроила романтический фотосет на территории одного из курортов Европы – Lanserhof Sylt.

Напомним, Патрик Шварценеггер активно строит карьеру модели. Знаменитость уже успел стать лицом известных брендов. Кроме того, он снимается в кино.

О личной жизни Патрика мало что известно. Ранее он встречался с певицей Майли Сайрус. Впрочем, их роман длился меньше года. Сейчас он находится в отношениях с моделью Эбби.

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