Сын Арнольда Шварценеггера, у которого был лишний вес, ошеломил кардинальным похудением

Арнольд Шварценеггер, его бывшая жена и сын / © Associated Press

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Сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который боролся с избыточным весом, ошеломил своим кардинальным похудением.

Кристофер Шварценеггер много лет страдал от лишнего веса. Более того, из-за этого он еще и сталкивался с насмешками в Сети, ведь его сравнивать со звездным отцом, который в свое время построил успешную карьеру в бодибилдинге. Правда, диетологи заступались за него и объясняли, что лишний вес у него может быть из-за проблем с гормонами.

Кристофер – второй слева / © Associated Press

Сейчас Кристоферу 27 лет. Сын Шварценеггера не ведет публичный образ жизни. Однако недавно его старшая сестра Кэтрин поделилась свежим фото, на котором был запечатлен и Кристофер. Пользователи Сети были ошарашены. Сына Шварценеггера было просто не опознана. Парень кардинально похудел, а от лишнего веса не осталось и следа.

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Кристофер – слева / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, Кристофер является младшим сыном Арнольда Шварценеггера, которого ему родила тележурналистка Мария Шрайвер. Также они воспитывают сына Патрика и дочерей Кэтрин и Кристину. В 2021 году Шварценеггер и Шрайвер официально развелись.

Напомним, недавно украинский ведущий Анатолий Анатолич ошеломил похудением на 10 кило. Шоумен уже показывал, как сейчас выглядит.