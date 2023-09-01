Сын Барбир – в Украине, а дочери Падалко – в Чехии: ведущие "1+1 Україна" рассказали, где учатся их дети

Вот и начался новый учебный год для украинских школьников. Большинство школ и детских садов нашей страны, несмотря на войну, готовы обучать детей в офлайн-формате.

В День знаний ведущие телеканала "1+1 Україна" Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Святослав Гринчук, Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко, Маричка Падалко поделились, куда в этом году отправятся их дети 1 сентября.

Неля Шовкопляс

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" отправляет своих сыновей-двойняшек Матвея и Тимофея в школу в Киеве.

"Мы в этом году будем учиться офлайн, наша школа полностью готова к принятию детей. У нас есть хорошее укрытие, которое построили еще больше, сделали там ремонт, поэтому мои сыновья будут ходить в школу. Готовимся к школе, как и все родители: купили канцтовары, одежду, рюкзаки, настраиваемся на обучение. У детей настроение перед учебным годом нормальное, они будут знакомиться с новой учительницей, которая пришла к ним в класс. Матвей и Тимофей уже соскучились по своим друзьям-одноклассникам, поэтому мы ожидаем школу в хорошем, позитивном настроении", - говорит ведущая.

Неля Шелкопляс с сыновьями / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тимур Мирошниченко

Двое старших детей ведущего ЖВЛ Мия и Марко в этом году идут в новый для себя садик.

"Старшие дети пошли в садик "M'Andryk International school". Это большой садик, где детей распределяют в группах по полгода. На самом деле это очень важно, потому что даже несколько месяцев в таком юном возрасте имеют значение. В группах разный подход, различные занятия. Сменили садик, в первую очередь потому, что Мии уже следующего первого сентября идти в школу и, конечно, хочется, чтобы в саду она получила не только прекрасно проведенное время (что также безусловно важно), но и знания, которые необходимы для того, чтобы поступить в школу. То есть, уже чтобы были какие-то базовые навыки. Дочь уже умеет писать отдельные буквы, отдельные слова, но хочется, чтобы эти знания были на порядок выше и лучше, поэтому мы выбрали этот садик", - рассказал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Несмотря на то, что дети ведущего пошли в разные группы, они все равно поддерживают друг друга. К тому же, в новом саду дети смогут чувствовать себя комфортно и безопасно.

"Марк, конечно, везде рядом. Там, где сестра, там и он. Но ходят в разные группы. В этом саду есть надежное укрытие: там находятся и классы, и спальня. Даже если тревога, например, в дневной сон, детей не нужно будить, одевать и куда-то вести", - делится Тимур.

Святослав Гринчук

Ведущий ТСН рассказал, что еще в прошлом году дочь ходила в садик в Чехии, куда они вместе с женой телеведущего поехали после начала полномасштабного вторжения. Но летом семья вернулась домой, поэтому в этом году Дзвинка начинает обучение в Украине.

"У дочери еще год детского сада впереди. Мы планировали туда еще в прошлом году, подали все необходимые документы, но из-за напряженной ситуации в конце концов решили, что жена с дочкой еще побудут немного времени в Чехии. Дома с мамой говорила на украинском, на учебе - с другими детьми и воспитателями - на чешском, поэтому даже немного его подучила, знает много песен и стихов. Но летом девочки уже вернулись в Украину - поэтому мы таки попали в киевский детсад. В августе Дзвинка ходила туда на объединенную летнюю группу, чтобы привыкнуть к новому месту, новым воспитателям, а с 1-го сентября уже начнут полноценное обучение. Этот садик мы выбрали еще до начала полномасштабной войны: он и близко к нашему дому, и отзывы о нем хорошие. А недавно познакомились с его директором, увидели, как там тщательно подходят к вопросам безопасности, как аккуратно обустроили убежища для детей. Для нас это было очень важно. А еще важно - чтобы среда как педагогов, так и учеников была украиноязычной. С этим тоже, как оказалось, все в порядке", - делится Святослав.

Святослав Гринчук с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Людмила Барбир

Сын ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Тарас в этом году пойдет в пятый класс.

"Тарас пошел в школу офлайн, собственно, и весь прошлый учебный год он в нее ходил. Это специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков. Учится по системе "Интеллект". В школе есть укрытие. Тарас хотел уже в школу, хотел увидеться со всеми друзьями. 1 сентября в этом году будет нетрадиционное. Дети соберутся классом вместе с классным руководителем на поляне, возле которой есть укрытие, закажут пиццу. Там, на открытом воздухе, и пройдет первый урок, пообщаются, отпразднуют первое сентября", - рассказывает Барбир.

Людмила Барбир с сыном / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Валентина Хамайко

Трое младших детей ведущей "Сніданок.Вихідний" - Михаил, Мирослава, Андрей - первого сентября возвращаются в стены своих учебных заведений в Украине. А вот старшая Соломия в этом году впервые отправляется учиться за границу.

"Мирослава и Михаил идут в школу офлайн, они так учились и в течение года. В школе есть бомбоубежище - сейчас это приоритетное условие. Андрюша возвращается в свой садик, в Европейский коллегиум. А Соломия, которой 14 лет, выбрала для себя новый формат обучения. Было предложение от ее школы отправиться учиться в Вену. Там находится школа-партнер, которую открыла моя сестра. В Вене Соломия будет жить в общежитии, потому что хочет попробовать самостоятельную жизнь, ответственность. Там не будет родителей, есть только ментор на какую-то определенную группу детей. Целый год моя девочка будет жить и учиться самостоятельно. Это будет украинская учебная программа с увеличенным количеством немецкого и английского языков в неделю", - рассказывает Валентина.

Валентина Хамайко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Маричка Падалко

Дочери ведущей ТСН и марафона "Єдині новини" Мария и Екатерина в этом году снова будут учиться в Чехии, а вот старший сын Михаил заканчивает 11 класс в Киеве.

"Этот год у меня, как у мамы, очень ответственный, потому что мои дети пошли в 7-й, 9-й и 11-й класс. Я впервые становлюсь мамой выпускника. Всегда боялась этого 11 класса, наверное, что перекладывала свои какие-то переживания. Но сейчас настолько изменила приоритеты, что отношусь к этому, не скажу что равнодушно, но спокойно и конструктивно, без паники. Дочери на этот учебный год будут снова в Чехии. Я, честно говоря, не знаю, доучатся ли они там до конца, потому что сопротивление было, не хотели возвращаться в Прагу. Есть огромное желание быть в Киеве и дома, но пока на это нет согласия отца, который не с нами, соответственно, не может контролировать безопасность всегда, чтобы мы были в бомбоубежищах и тому подобное. Поэтому, девочки пока там, а Миша идет в школу в Киеве. Он параллельно учится в двух школах: в одной дистанционно, там он и получает свои оценки, а в другой школе - вживую, так сказать, для души, потому что там он учит то, что ему нравится, а не по программе", - говорит Маричка.

Маричка Падалко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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