Сын Бекхэмов и его жена Пельтц после двух лет в браке неожиданно возобновили свадебные обеты

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

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Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории неожиданно решил возобновить свадебные обеты с женой.

Бруклин Бекхэм и американская актриса Никола Пельтц весной отпраздновали третью годовщину брака. Однако 2 августа влюбленные неожиданно решили снова дать друг другу свадебные обеты. Как сообщил источник издания People, таким образом Никола и Бруклин хотели в очередной раз доказать друг другу свою преданность и искренность любви. Кроме того, возобновление свадебных обетов подарило супругам новые совместные воспоминания.

"Это мероприятие посвящено чествованию любви и преданности, которые они строили вместе в течение многих лет, и созданию воспоминаний, которые останутся с ними навсегда", - говорит источник.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Отметим, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обручились в июле 2020 года, а уже в апреле 2022-го отгуляли свадьбу. Праздник организовали в семейном поместье актрисы в Палм-Бич, штат Флорида.

Напомним, ранее лидер украинской музыкальной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ответил, когда сыграет свадьбу со своей невестой. Пара обручилась в начале июля в Карпатах.