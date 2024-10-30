Сын Бекхэмов нежно поздравил жену с годовщиной отношений и сделал ей роскошный сюрприз

Первенец известных супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин – вместе со своей женой, американской актрисой Николой Пельтц, празднует особенную дату в семейной жизни.

В отношениях влюбленных — важна годовщина. Ровно пять лет назад Бруклин и Никола начали встречаться. Поэтому по случаю праздника Бекхэм-младший адресовал жене теплые слова с поздравлениями. В частности, сын знаменитостей опубликовал их совместную фотографию. Кроме того, Бруклин гордо заявил, что рядом с такой женой является самым счастливым мужчиной в мире.

"С годовщиной, крошка. Я самый счастливый парень в мире, когда ты рядом со мной каждый день и когда я просыпаюсь рядом с тобой. Я люблю тебя всем сердцем", — обратился к избраннице Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Не осталась Никола Пельтц и без романтических сюрпризов. Бруклин подарил жене большой букет белых роз, к которому прикрепил открытку. Бекхэм еще раз признался избраннице в любви и заявил, что она каждый день делает его счастливым.

"С юбилеем, девочка! Я так сильно люблю тебя. Ты моя лучшая подруга, и я не могу поверить, что ты моя жена. Я самый счастливый человек, когда-либо существовавший, и я так рад называть тебя своей женой! Я люблю тебя и мне нравится все в тебе", — обратился к жене Бруклин.

Бруклин Бекхэм сделал Николе Пельтц сюрприз / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Напомним, недавно самый младший сын Бекхэмов закрутил роман с певицей, которая старше его на 10 лет. Однако Виктория не одобрила выбор Круза.

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