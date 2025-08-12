Сын Бекхэмов показал кадры со второй свадьбы с женой и озадачил отсутствием родителей

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории показал кадры со второй свадьбы с женой, американской актрисой Николой Пельтц.

В начале августа стало известно, что супруги, которые уже два года состоят в браке, возобновили свадебные обеты. А это же оказалось, что они еще и организовали импровизированную вторую свадьбу.

Вторая свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Никола Пельтц надела белое свадебное платье. Что интересно, именно в нем в свое время мама актрисы выходила замуж. Образ Никола дополнила фатой. Тем временем Бруклин надел черный костюм и белую рубашку.

Вторая свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Также было продолжение вечеринки после того, как пара возобновила свадебные обеты. Там Пельтц уже переоделась и предстала перед гостями в голубом платье.

Вторая свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

На особый праздник влюбленные пригласили самых близких и родных. Однако пользователей озадачило, что вообще никого не было из членов семьи Бекхэмов, хотя тогда как родители Пельтц разделили с супругами этот праздничный день. Это в очередной раз подтверждает то, что у Бруклина серьезные недоразумения с мамой и отцом.

На свою вторую свадьбу Бруклин Бекхэм почему-то не пригласил родителей / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Отметим, о конфликте семьи Бекхэмов со старшим сыном заговорили еще весной. Сначала поговаривали, что недоразумения возникли из-за того, что Бруклин поссорился с братом Ромео. Якобы тот начал отношения с его бывшей девушкой.

Однако впоследствии заговорили и о том, что на самом деле не ладят между собой Виктория Бекхэм и Никола Пельтц. Кстати, ходили слухи, что в свое время дизайнер испортила свадьбу сына, ведь невестка выбрала платье не от ее бренда. Тогда же Виктория якобы подстроила так, чтобы станцевать танец сына с мамой под ту песню, под которую он должен был исполнить первый свадебный танец с женой. Поговаривали, что Никола тогда даже плакала.