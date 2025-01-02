Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов показал, как с возлюбленной, бразильской певицей Джеки Апостел, встретил Новый год.

Круз Бекхэм решил праздновать наступление 2025-го подальше от родителей. Поэтому 19-летний юноша вместе с избранницей отправился на ее родину – в Бразилию. В своем Instagram Бекхэм-младший поделился несколькими кадрами с празднования Нового года.

В частности, влюбленные начали год в Рио-де-Жанейро. В полночь они сфотографировались прямо на улице на фоне неба, которое вообще невозможно было разглядеть из-за безумного количества фейерверков.

Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

До наступления Нового года Круз и Джеки сфотографировались в доме, где остановились. Парочка, которая была одета в белую одежду, нежно целовала друг друга на фоне заката Солнца и гор.

Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Также Круз и Джеки успели побывать на пляжах Рио-де-Жанейро. Кроме того, влюбленные любовались местными достопримечательностями. В частности, они побывали у всемирно известной статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Напомним, между тем в Украине уже третий год подряд нет полноценного празднования Нового года через страну-агрессор Россию, которая развязала ужасную войну. Певец-военный Андрей Хлывнюк показал, как встречал наступление 2025-го на фронте.

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