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Сын Бекхэмов показал, как подальше от родителей встретил Новый год со старшей на 10 лет возлюбленной

Сын Бекхэмов показал, как подальше от родителей встретил Новый год со старшей на 10 лет возлюбленной

Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: Associated Press

Круз отправился на родину избранницы.

Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов показал, как с возлюбленной, бразильской певицей Джеки Апостел, встретил Новый год.

Круз Бекхэм решил праздновать наступление 2025-го подальше от родителей. Поэтому 19-летний юноша вместе с избранницей отправился на ее родину – в Бразилию. В своем Instagram Бекхэм-младший поделился несколькими кадрами с празднования Нового года.

В частности, влюбленные начали год в Рио-де-Жанейро. В полночь они сфотографировались прямо на улице на фоне неба, которое вообще невозможно было разглядеть из-за безумного количества фейерверков.

Круз Бекхэм с возлюбленной / © instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

До наступления Нового года Круз и Джеки сфотографировались в доме, где остановились. Парочка, которая была одета в белую одежду, нежно целовала друг друга на фоне заката Солнца и гор.

Круз Бекхэм с возлюбленной / © instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Также Круз и Джеки успели побывать на пляжах Рио-де-Жанейро. Кроме того, влюбленные любовались местными достопримечательностями. В частности, они побывали у всемирно известной статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.

Круз Бекхэм с возлюбленной / © instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхэм с возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Напомним, между тем в Украине уже третий год подряд нет полноценного празднования Нового года через страну-агрессор Россию, которая развязала ужасную войну. Певец-военный Андрей Хлывнюк показал, как встречал наступление 2025-го на фронте.

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