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Сын Бекхэмов показал невиданные фото со своей свадьбы и рассекретил, как поздравил жену с годовщиной
Супруги уже три года живут в официальном браке.
Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэмов объявил об особом празднике в его семье.
У Бруклина Бекхэма и его жены, американской актрисы Николы Пельтц, годовщина свадьбы. Прошло уже три года, как влюбленные состоят в официальном браке. Поэтому по случаю особой даты Бекхэм-младший посвятил избраннице праздничный пост в Instagram.
В частности, Бруклин показал ранее невиданные фото с их свадьбы. На снимках красивые молодожены позировали в изысканных нарядах: жених - в официальном костюме, а невеста - в белом роскошном платье. Также Бекхэм адресовал избраннице теплые слова с поздравлениями.
“С третьей годовщиной, крошка! Я люблю тебя всем сердцем! Мне так повезло, что я могу проводить с тобой каждый день и просыпаться с твоим красивым лицом каждый день, ты — мой мир! Я так тебя люблю, Никола”, — обратился к жене Бруклин.
Также Бекхэм рассекретил, как поздравлял супругу с праздником. Он подготовил для избранницы сюрприз. Николу дома ждало немало разных букетов цветов, к каждому из которых была прикреплена открытка с поздравлениями.
Напомним, недавно участница шоу “Холостяк-12” Марина Голд объявила о кардинальных переменах в личной жизни. Косметолог сыграла свадьбу за границей и показала, каким был праздник.