Сын Бекхэмов показал невиданные фото со своей свадьбы и рассекретил, как поздравил жену с годовщиной

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

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Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэмов объявил об особом празднике в его семье.

У Бруклина Бекхэма и его жены, американской актрисы Николы Пельтц, годовщина свадьбы. Прошло уже три года, как влюбленные состоят в официальном браке. Поэтому по случаю особой даты Бекхэм-младший посвятил избраннице праздничный пост в Instagram.

В частности, Бруклин показал ранее невиданные фото с их свадьбы. На снимках красивые молодожены позировали в изысканных нарядах: жених - в официальном костюме, а невеста - в белом роскошном платье. Также Бекхэм адресовал избраннице теплые слова с поздравлениями.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

“С третьей годовщиной, крошка! Я люблю тебя всем сердцем! Мне так повезло, что я могу проводить с тобой каждый день и просыпаться с твоим красивым лицом каждый день, ты — мой мир! Я так тебя люблю, Никола”, — обратился к жене Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Также Бекхэм рассекретил, как поздравлял супругу с праздником. Он подготовил для избранницы сюрприз. Николу дома ждало немало разных букетов цветов, к каждому из которых была прикреплена открытка с поздравлениями.

Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с годовщиной брака / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Напомним, недавно участница шоу “Холостяк-12” Марина Голд объявила о кардинальных переменах в личной жизни. Косметолог сыграла свадьбу за границей и показала, каким был праздник.