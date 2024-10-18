Сын Бекхэмов показался со старшей на 10 лет возлюбленной и поздравил ее с особым праздником

Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Круз Бекхэм – уже не скрывает своих отношений со старшей на 10 лет бразильской певицей Джеки Апостел.

19-летний юноша публично представляет свою избранницу. К слову, он опубликовал совместную фотографию по случаю дня рождения Джеки, которой исполнилось 29 лет. Круз Бекхэм показал, как возлюбленная задувала свечи на большом именинном торте. Тем временем гости активно поздравляли Джеки с праздником.

"С днем рождения, люблю тебя", — обратился сын Бекхэмов к возлюбленной.

Избранница Круза Бекхэма празднует день рождения / Фото: instagram.com/cruzbeckham

На свой день рождения избранница Бекхэма-младшего одела белый топ с большим вырезом в районе декольте и штаны свободного кроя. Свои длинные волосы Джеки распустила. А вот Круз Бекхэм выбрал довольно повседневную одежду.

Круз Бекхэм со своей возлюбленной / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Отметим, сколько пара находится в отношениях – точно неизвестно. Однако их начали замечать вместе еще с июня. В конце сентября Круз Бекхэм появился с Джеки Апостел на модном мероприятии, чтобы поддержать звездную маму Викторию. Так что, очевидно, возлюбленная Круза знакома с его семьей.

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