Сын Бекхэмов показался со старшей на 10 лет возлюбленной и поздравил ее с особым праздником

Избранница Круза отмечает день рождения.
Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Круз Бекхэм – уже не скрывает своих отношений со старшей на 10 лет бразильской певицей Джеки Апостел.
19-летний юноша публично представляет свою избранницу. К слову, он опубликовал совместную фотографию по случаю дня рождения Джеки, которой исполнилось 29 лет. Круз Бекхэм показал, как возлюбленная задувала свечи на большом именинном торте. Тем временем гости активно поздравляли Джеки с праздником.
"С днем рождения, люблю тебя", — обратился сын Бекхэмов к возлюбленной.
На свой день рождения избранница Бекхэма-младшего одела белый топ с большим вырезом в районе декольте и штаны свободного кроя. Свои длинные волосы Джеки распустила. А вот Круз Бекхэм выбрал довольно повседневную одежду.
Отметим, сколько пара находится в отношениях – точно неизвестно. Однако их начали замечать вместе еще с июня. В конце сентября Круз Бекхэм появился с Джеки Апостел на модном мероприятии, чтобы поддержать звездную маму Викторию. Так что, очевидно, возлюбленная Круза знакома с его семьей.
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