Сын Бекхэмов после пяти лет отношений разошелся с известной моделью – СМИ

Сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Ромео Бекхэм – после пяти лет отношений разошелся со своей девушкой.

Об этом стало известно изданию Daily Mail из собственных источников. Инсайдер утверждает, что пара пока не находится в отношениях. Они поссорились, после чего 21-летняя Мия Реган переехала от Ромео к родителям. Раньше пара уже расходилась на время, однако на этот раз все вроде бы гораздо серьезнее.

Ромео Бекхэм и Мия Реган / Фото: instagram.com/romeobeckham

"Ромео и Мия поссорились. Сейчас они не вместе. Они жили вместе, но Миа, очевидно, переехала к родителям. Они расходились раньше и снова сходились, но на этот раз все кажется более серьезным – переезд Мии, очевидно, указывает на то, что это больше, чем просто ссора", — утверждает инсайдер.

Кроме того, Ромео и Мия не праздновали вместе День святого Валентина и не поздравляли друг друга в фотоблогах, как это делали раньше. В настоящее время модель находится в Италии, а вот сын Бекхэмов ей компанию не составил.

Ромео Бекхэм и Мия Реган / Фото: Getty Images

Также пара перестала публиковать совместные фото, правда, архивные снимки они пока не удаляют. В последний раз их видели вместе в декабре прошлого года, когда влюбленные посещали British Fashion Awards 2023.

Отметим, отношения Ромео Бекхэма и Мии Реган начались в 2019 году, когда им обоим было по 16 лет. В 2022 году пара пережила кризис и на время разошлась, однако в том же году влюбленным удалось уладить все недоразумения и продолжить их роман.

Напомним, недавно голливудская актриса Натали Портман впервые прокомментировала развод с мужем. Пара прожила в браке 11 лет, но в 2023 прекратила отношения после измены Бенжамина Мильпье.

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