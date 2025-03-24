Сын Бекхэмов восхитил романтическими фото с женой и показал, как с ней по-особому проводит время

Старший сын известных звездных супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин – порадовал романтическим контентом с женой, американской актрисой Николой Пельтц.

Парочка показала, как проходит их семейный досуг. В частности, на днях они по-особенному провели время за отдыхом. Влюбленные устроили конную прогулку по побережью. Конечно, Бруклин и Никола не удержались, чтобы не сделать импровизированный фотосет.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Супруги мило позировали на лошадях, демонстрируя верховую езду. Также на некоторых кадрах Бруклин и Никола дарили друг другу нежные поцелуи и мило держались за руки. Как поделилась актриса, для нее этот день был особенным, который она не забудет.

"Никогда не забуду этот день", — прокомментировала фото жена сына Бекхэмов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Отметим, об отношениях Бруклина с Николой Пельтц стало известно в январе 2020 года, а уже в июле влюбленные объявили о помолвке. Парочка сыграла свадьбу в апреле 2022-го в Палм-Бич, штат Флорида, США.

Напомним, недавно американскую актрису Дженнифер Энистон застали на свидании с известным голливудским актером. Артистка провела три часа за ужином с Педро Паскалем.

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