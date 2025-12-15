Сын Бекхэмов воссоединился с бывшей избранницей спустя полгода после разрыва

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

Средний сын знаменитой четы футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории воссоединился с моделью Ким Тернбулл.

Еще летом инсайдеры сообщали о якобы разрыве Ромео с избранницей И все, мол, из-за семейных недоразумений Бекхэмов. Дело в том, что перед отношениями с Ромео у Ким был роман со старшим сыном британских супругов Бруклином. Поэтому, поговаривали, что именно на этом фоне братья серьезно рассорились, а Ромео и вовсе ушел от Ким.

Однако, вероятно, теперь ситуация изменилась. Через полгода после слухов Ромео публично заявил о продолжении отношений с Ким. Сын звезд в Instagram опубликовал совместное фото с возлюбленной, на котором видно их прогулку с домашним любимцем. Он не стал подписывать фотографию, а лишь оставил эмоджи в форме сердца, которое все сказало само за себя.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

В свою очередь Тернбулл также не стала скрывать своих чувств к звездному сыну. В сторис модель показала совместный ужин с Ромео и собачкой в одном из пабов. Тем самым дала понять, что в их личной жизни таки точно все в порядке.

Ромео Бекхэм в сторис Ким Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

