Сын Богдана Ступки ошеломил, какой пророческой фразой его отец предсказал войну в Украине

Сын легендарного актера Богдана Ступки – Остап Ступка – рассказал о том, как его отец предсказал войну в Украине.

Родители Ступки-младшего жили, а ныне там находится только мама, рядом с театром Франко, что расположен в правительственном квартале. Лариса Семеновна радовалась, ведь так мужу близко идти к работе, вокруг было много магазинов, рынок, администрация президента. Однако у Богдана Ступки место расположения их дома вызывало беспокойство. Как вспоминает Остап Ступка в интервью Oboz.ua, его отец задавался вопросом: "А если вдруг война и ракеты?". Наконец, эта фраза Богдана Ступки оказалась пророческой.

"Мои родители жили (а мама продолжает жить) возле театра Франко, который, как известно, расположен в правительственном квартале столицы. Мама радовалась: "О, как хорошо, Богдан, тебе близко на работу, рядом магазины, рынок, администрация президента". А отец как-то говорит: "А если вдруг война и ракета?" Представляете? Он будто что-то чувствовал. И этот прилет в начале января в квартиру, где погибли супруги ученых, – разве не подтверждение этих слов? Мама живет в трехсот метрах от того дома", - рассказал Остап Ступка.

Богдан Ступка

В настоящее время в доме проживает Лариса Семеновна. Остап Ступка время от времени навещает маму, они часто звонят друг другу. В основном их разговоры сводятся к воспоминаниям.

"Сейчас она у себя. Как есть возможность, еду – мы недалеко друг от друга живем. Каждый день звоню, вот сегодня уже разговаривали. О чем разговоры? У мамы – это воспоминания по большей части", — поделился Ступка-младший.

Отметим, что Богдан Ступка умер за несколько лет до начала войны на востоке Украины. Артиста не стало 22 июля 2012 года в Киеве. Причиной смерти стал сердечный приступ на фоне рака костей.

Напомним, недавно Остап Ступка рассказал, чем закончилась история с "пьяным" ДТП в Киеве с потерпевшим. Артист признался, что пытается смягчить наказание, которое ему назначил суд.

Читайте также: