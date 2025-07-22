Сын Богдана Ступки в годовщину смерти отца почтил память невиданными фото с ним

Остап Ступка и его отец

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Сегодня, 22 июля, исполняется 13 лет со дня смерти легендарного украинского актера Богдана Ступки.

В память об отце его сын, Остап Ступка, трогательно почтил память художника в фотоблоге. Актер поделился рядом архивных черно-белых и цветных снимков. На фото Богдан Ступка предстает в разные периоды своей жизни — от молодого амбициозного актера до седовласого классика сцены. В подписи к публикации Остап поделился щемящими воспоминаниями об отце.

Богдан Ступка с сыном / © instagram.com/ostap.stupka

Богдан Ступка / © instagram.com/ostap.stupka

"13 лет без тебя, папа. Цифра уже двузначная, но ощущение все равно будто это произошло совсем недавно. Ты был для меня не просто папой, ты был первым примером, первым учителем и в жизни, и на сцене", — растрогал актер.

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Звезда признался, что до сих пор испытывает потребность в родительских советах и поддержке, а воспоминания о совместных моментах стали не только теплыми воспоминаниями, но и указателем в профессиональной жизни.

Архивное фото Богдана Ступки / © instagram.com/ostap.stupka

"Твой опыт, победы и поражения, твои советы — они до сих пор со мной. Я несу их не только как воспоминание, но и как инструменты и инструкции как жить в этом мире. Все эти годы без твоей мудрости, твоего юмора, твоих всегда точных и нужных слов даются трудно, и уверен, не только для меня. Спасибо за то, что был, каким был, и за все, что оставил после себя. Люблю тебя", — довел до слез Ступка-младший.

Напомним, Богдан Ступка ушел из жизни 22 июля 2012 года после длительной борьбы с болезнью. Ему было 70 лет. Он оставил после себя большое культурное наследие — более 100 ролей в кино и на сцене, а также множество учеников и поклонников, которые до сих пор вдохновляются его творчеством.