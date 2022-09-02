Сын Бритни Спирс впервые заговорил об отношениях с мамой: "Хочу, чтобы она поправилась психически"

После того, как бывший муж Бритни Спирс обнародовал видео, на котором певица кричит на своих сыновей, все внимание прессы приковано к жизни 15-летнего Джейдена и 16-летнего Шона Престона.

Ребята долго не комментировали отношения со звездной мамой, однако наконец решили рассказать свою точку зрения в этом конфликте. Как сообщает издание Daily Mail, 15-летний Джейден заявил, что их отношения с Бритни действительно "сломаны", однако они готовы их восстанавливать.

"Я на 100% думаю, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась психически. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова", — сказал сын певицы.

Фото: instagram.com/britneyspears

Джейден также объяснил, почему они с Престоном не присутствовали на свадьбе Спирс с Сэмом Асгари. По словам 15-летнего сына звезды, братья решили, что это просто неуместно.

"Я очень рад за них, но она не пригласила всю семью, и если бы это были только я и Престон, просто не вижу, как эта ситуация закончилась бы хорошими отношениями", – сказал Джейден.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

К тому же, по словам парня, все это время они испытывали давление со стороны общества, поэтому сейчас пытаются вернуться к нормальной жизни. В будущем сыновья Спирс все же надеются на откровенный разговор с мамой об их отношениях, но для этого им нужно время.

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