Сын Чапкиса поделился трогательным видео танца с покойным отцом: "Легенда не умирает"

Грег Чапкис поделился видеозаписью из семейного архива.

Сын покойного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег обнародовал на своей странице в Instagram фото- и видеовоспоминания о своем отце.

В частности, Грег поделился видеозаписью их общего танца из семейного архива, а также вспомнил легендарный повзунець Чапкиса 1958 года.

"RIP DAD. The legend never dies! ("Покойся с миром, папа! Легенда никогда не умирает")", — написал он.

Ознакомиться с публикацией можно по ссылке.

Как сообщалось, известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года.

Сын легендарного танцовщика Грег Чапкис отметил, что отец умер из-за возраста. "В 22 часа с небольшим. Мы все все еще в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — рассказал Грег журналистам ТСН.

Новость о смерти Григория Чапкиса всколыхнула весь украинский шоубизнес. Артист захватывал своей жаждой жизни, он пережил голод, войну и репрессии, но сумел покорить сцену и достичь признания. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить биографию звезды по ссылке.

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