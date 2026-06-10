Сын Дэвида Бекхэма восхитил редкими фото с любимой и признался ей в чувствах

Круз Бекхэм и Джеки Апостел

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Младший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Круз Бекхэм трогательно поздравил свою возлюбленную Джеки Апостел со второй годовщиной отношений и публично признался ей в чувствах.

21-летний Круз поделился в Instagram романтическим сообщением, посвященным избраннице. К поздравлению он добавил совместное фото с певицей. Влюбленные нечасто комментируют личную жизнь, поэтому на этот раз публикация привлекла особое внимание поклонников. В своем обращении сын легендарного футболиста не скрывал эмоций. Он поблагодарил девушку за поддержку и признался, что рядом с ней становится лучшей версией себя.

«Джеки, уже два года, я люблю тебя сильнее, чем когда-либо, с годовщиной, любовь моя, я вечно буду благодарен за тебя. Ты делаешь меня лучшей моей версией», — написал Круз.

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Круз Бекхэм и Джеки Апостел

Сама Джеки также не осталась в стороне и ответила любимому не менее теплыми словами. Более того, артистка опубликовала сразу две серии совместных фотографий, показав самые романтические моменты их отношений.

«Два года, как я люблю моего любимого человека!» — поделилась певица.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел

Впоследствии она объяснила, почему решила обнародовать еще одну подборку кадров с бойфрендом. По словам Джеки, удержаться от этого было невозможно.

«Еще одна, потому что мы выглядим мило», — пошутила она.

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Круз Бекхэм и Джеки Апостел

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