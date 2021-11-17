Сын Дмитрия Гордона рассказал об отношениях с мачехой и признался, чем ей обязан

Сын Дмитрия Гордона рассказал об отношениях с мачехой и признался, чем ей обязан

У Дмитрия сложились хорошие отношения с Алесей Бацман.

Средний сын журналиста и бизнесмена Дмитрия Гордона Дмитрий Гордон-младший дал первое интервью не своему папе.

С программой "ЖВЛ" Дмитрий поделился очень личным. Дмитрий родился в 1995 году, когда папа активно работал над запуском газеты "Бульвар Гордона". Отношения у родителей не сложились. И с раннего детства Дмитрия воспитывали мама, ныне редактор программы "В гостях у Дмитрия Гордона" Злата Емельяненко, и бабушка.

Дмитрий Гордон с сыном

В четыре года парень начал играть на фортепиано, посещал спортивные секции и учился отлично. До 11 лет Дмитрия даже самого не отпускали гулять с друзьями, да и не было времени на гульки. А когда парень повзрослел – решил забросить музыку. Но родные не разрешили.

Но своим успехом 26-летний Дмитрий обязан еще одной женщине — жене папы Алесе Бацман. Когда парень в 14 лет начал писать собственные мелодии – именно она инициировала его публичные выступления. Уговорила сыграть на юбилее газеты "Бульвар Гордона". А еще организовала выступление в прямом эфире на Шустер Life в 2010 году. Именно жена отца подтолкнула его к, казалось бы, облачной цели.

"Олеся была тем человеком, который, по сути, дал идею пробовать себя в Соединенных Штатах", — признался Гордон-младший.

Олеся улетела с Дмитрием за океан выбирать колледж и через собственные связи договорилась о прослушивании у известного композитора, обладателя "Грэмми" Уолтера Афанасьева. А он талант сразу разглядел.

"Чем-то я его задел, он послушал и сказал, что "пока тебе нужно не сюда, а в Бостон в Беркли". После чего он предложил полететь туда со мной", — поделился Дмитрий.

В Беркли Дмитрий поступил с первого раза и получил стипендию. Состоятельный отец новоиспеченного студента не баловал: парень жил в общежитии, питался в столовой. И брал от учебы по максимуму.

Этот жизненный экзамен Гордон-младший сдал на отлично, как и экзамены в колледже. После выпуска Дмитрий начал искать работу, но резюме оставались без ответа. Тогда дипломированный композитор снова обратился к Уолтеру Афанасьеву за рекомендацией. И он позвал его в Лос-Анджелес.

"Мы работали с ним над несколькими фильмами в 2016-17 годах, он меня оставил и мы продолжаем работать над разными проектами, включая альбомы Барбры Стрейзанд", — рассказал парень.

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