Сын Дмитрия Коляденко откровенно рассказал об отношениях с Раминой и TAYANNA и почему они не сложились

Рамина Эсхакзай, Филипп Коляденко и TAYANNA

Реклама

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко откровенно рассказал об отношениях с интервьюером Раминой Эсхакзай и исполнительницей TAYANNA .

Соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко признается, что первый его серьезный роман был именно с Раминой. Пара встречалась в юности в течение года. Почему они разошлись – Филипп коротко отмечает, что так сложилось. Впрочем, он благодарен Рамине за то, что она научила его целеустремленности. По словам Коляденко, блогерша знала, чего хочет, и шла к этому, а он за это ее уважал.

"Это была любовь, трудно сказать, первая ли. Это были мои первые серьезные отношения. Год мы встречались. Нам было 18-19 лет. Просто так случайно вышло. Если это касается Рамины, то это ее целеустремленность. Мало встречал таких людей. Она знала, как и кем она хочет стать задолго до. Знала, как надо над этим тяжело работать. Всегда ее за это уважал", - рассказал музыкант на YouTube-канале "same RAZMIK".

Реклама

Рамина Эсхакзай

Также в свое время у Филиппа были отношения с певицей TAYANNA. Музыкант говорит, что это тоже был отличный опыт. В частности они сошлись в рабочем плане. Впрочем, отношения также не сложились. Тем не менее, Коляденко благодарен исполнительнице, что та вдохновила его работать над собой и показала, куда ему двигаться дальше.

"Что касается Тани, я не знаю, как это назвать и что это было, но это был крутой опыт рабочий. Она дала мне много работы над собой, куда мне идти и что развить, чтобы стать кем-то. Рядом с ними, сильными личностями, я знал, что не могу быть слабее и мне нужно развиваться, быть само уверенными и идти к своей цели так же, как это делают они", – говорит музыкант.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, Филипп Коляденко уже три года состоит в браке, о чем он рассказал недавно. Музыкант уже также рассекретил, какой была его тайная свадьба и как познакомился с возлюбленной благодаря певцу Дмитрию Монатику.