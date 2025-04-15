Сын Дмитрия Коляденко рассекретил, какой была его тайная свадьба и как Монатик свел его с женой

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

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Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко, рассекретил, какой была его свадьба и как благодаря певцу Дмитрию Монатику встретил жену.

Филипп не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Однако иногда он все же раскрывает некоторые интересные события. В частности, Филипп Коляденко уже три года женат. Свадьба музыканта была тайной. Они собрали самых близких и родных и заключили брак в ЗАГСе без пышных празднований.

“Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС крошечным кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем”, — рассказал музыкант на YouTube-канале "same RAZMIK”.

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Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Жена Филиппа родом из Узбекистана. А познакомились они благодаря Дмитрию Монатику. Избранница Филиппа — парикмахер. Она сотрудничает с разными артистами. Филипп рассказал, что они могли много где пересечься, однако встретились именно благодаря Монатику.

“Жена из Узбекистана. Мы познакомились благодаря Монатику. Она тоже работает на разных проектах, она парикмахер, с разными звездами работает. Мы работали на разных проектах, но никогда не встречались, но благодаря Монатику встретились”, — поделились музыкант.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко рассказал, каким его сын является на самом деле. Также шоумен рассекретил их забавную семейную традицию.