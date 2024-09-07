Сын Дмитрия Коляденко рассказал о своей новой профессии и вызовах: "Очень ответственное время"

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы "Kadnay" и основатель творческого союза "Phil it" Филипп Коляденко поделился карьерными переменами.

Так, музыкант признался, что недавно стал работать учителем музыки для 5-7 классов в одной из киевских школ, где он сам в свое время учился. В комментарии "ЖВЛ представляє" сын Коляденко рассказал, что сейчас его очень морально поддерживает работа с учениками. Филипп считает своей миссией привить любовь подростков к украинской музыке и дать волю их собственному творчеству.

Филипп Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Я начал преподавать в школе. Я преподаватель музыки. В основном очень ответственное, важное и приятное время для меня. Очень благодарен своей школе за такое доверие и уважение ко мне. Взял очень вдохновенную и творческую историю. Пытаюсь их приучить правильно, культурно и музыкально слушать все, что вообще происходит у нас в Украине и за рубежом. Я пытаюсь их (учеников – прим. ред.) влюбить в качественную украинскую музыку. Они могут у меня делать и писать музыку", – поделился Филипп.

Напомним, недавно солист группы ТИК Виктор Бронюк также ошеломил заявлением об изменении своей профессии и раскрыл, где теперь будет работать и покинет ли музыкальный коллектив.

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