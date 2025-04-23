Сын Дмитрия Коляденко впервые рассказал о родном доме в Сумах, изуродованном россиянами

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

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Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко признался, что почувствовал, когда увидел разрушенное здание.

На днях в Киеве состоялся большой концерт группы KADNAY - коллектив представил своим поклонникам новый альбом "Квітами на глибині". Перед выступлением у Филиппа Коляденко было немного времени на общение и он впервые рассказал подробности трагедии — как недавно из-за обстрелов россиянами Сум пострадал дом, в котором он провел детство.

"Это мой родной двор, я там родился и до третьего класса мы там жили. Мама, конечно, больше меня переживала, потому что прожила там почти 25 лет, — признался ТСН.ua Филипп Коляденко. — Целый день мы провели в воспоминаниях — много говорили об этом месте, вспоминали какие-то приятные детали. Но вы знаете, я не почувствовал ничего особенного, когда увидел эти фотографии. Потому что во время войны научился уже не привязывать себя к какому-то месту — потому что важнее все же люди и их жизнь. Кроме этого, я понимаю, что морально мне нужно быть готовым ко всему, что может произойти".

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Напомним, 32-летний Филипп - сын известных родителей: режиссера-постановщицы Елены Коляденко и шоумена-певца Дмитрия Коляденко. Пара в свое время прожила вместе почти 10 лет, но приняла решение расстаться из-за ревности Дмитрия. Сейчас же они активно поддерживают общение — шоумен играет роли во всех постановках Елены Коляденко. Что касается Филиппа, он продолжает развивать свою музыкальную карьеру одновременно в двух коллективах – Kadnay и Phil it.

Творческая семья - Филипп Коляденко, Дмитрий Коляденко, Елена Коляденко

Кстати, Филипп также признался ТСН.ua, что накануне концерта-презентации нового альбома KADNAY перенес достаточно сложную операцию: "Мне удалили зуб мудрости. Кстати, хирурга, который это делал, я даже пригласил на концерт, потому что он действительно невероятный специалист и замечательный человек. Представьте, он вырывал мне зуб и даже делал паузу, чтобы обратить мое внимание на интересную музыкальную партию".

Напомним, недавний концерт KADNAY состоялся в Киеве с аншлагом и удивил поклонников группы своей интимностью.