Сын Джоли и Питта обозвал актера "негодяем" и "подлым человеком": "Превратил жизнь в ад"

Приемный сын звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта обозвал своего отца "негодяем" и "подлым человеком".

Соответствующее заявление он якобы сделал в своем закрытом блоге в Instagram еще в 2020 году, однако только сейчас издание Daily Mail обнародовало скриншот. Пакс Джоли-Питт довольно дерзко поздравлял актера с Днем отца. В своем агрессивном поздравлении приемный сын бывших супругов назвал Брэда Питта "негодяем" и "подлым и ужасным человеком". Тем временем младшие дети актера вроде бы его боятся, а когда он рядом, то вообще дрожат.

Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Паксом и Мэддоксом / Фото: Associated Press

"Поздравляю с Днем отца этого негодяя мирового класса. Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и подлый человек. Ты не проявляешь ни внимания, ни сострадания к своим четырем младшим детям, которые трепещут от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой вред нанес моей семье, потому что ты на это не способен", — говорится в заявлении Пакса.

Также приемный сын Брэда Питта заявил, что актер превратил их жизнь в ад. Парень также написал, что правда рано или поздно станет известна.

"Ты превратил жизнь самых близких мне людей в постоянный ад. Ты можешь говорить себе и миру все, что угодно, но правду когда-нибудь узнают", — добавил Пакс.

Брэд Питт с дочерью Шайло и сыновьями Паксом и Мэддоксом / Фото: Associated Press

В общем, инсайдер подтвердил Daily Mail что это был действительно пост приемного сына экс-супругов. У Пакса якобы есть закрытый профиль в фотоблоге, который он использует только для друзей и близких. Также по словам инсайдера, они были ошеломлены такой откровенностью парня, ведь раньше он публично не обсуждал своих родителей.

Отметим, недавно приемная дочь Анджелины Джоли и Брета Питта вообще отказалась от фамилии отца. Похоже, между ними действительно есть недоразумение.

Напомним, у бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта есть трое биологических детей – Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Также они усыновили двоих детей – дочь Захару и сына Пакса. Кроме того, актер усыновил сына Джоли - Мэддокса, которого она забрала из детдома еще до отношений с Питтом.

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