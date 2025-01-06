Сын Джонни Деппа впервые за длительное время появился на публике: как выглядит 22-летний Джек

Сын голливудского актера Джонни Деппа от французской певицы и актрисы Ванессы Паради впервые за долгое время появился на публике.

Если же дочь экс-супругов Лили-Роуз пошла по стопам звездных родителей и ведет публичный образ жизни, то о 22-летнем Джеке это однозначно не скажешь. В частности, он не желает быть знаменит и избегает папарацци. Однако на днях удалось застать сына Деппа и Паради в Париже во время прогулки.

Как пишет издание Page Six, Джека сфотографировали в канун Рождества, когда он выходил из дома. Он был одет в светлые штаны, куртку оливкового цвета и шапку. Снова сына актеров заметили уже 25 декабря, когда он с покупками возвращался домой. Это впервые за длительное время Джека заметили на улице, так что можно разглядеть, как он сейчас выглядит.

Отметим, у Джонни Деппа есть двое детей. Наследников актеру родила бывшая жена Ванесса Паради. У экс-супругов есть 25-летняя дочь Лили-Роуз, которая пошла по стопам звездных родителей, и 22-летний Джек.

Напомним, недавно американская актриса Анджелина Джоли впервые за длительное время показала, как сейчас выглядит ее 19-летняя дочь Захара. Они вместе появились на светском мероприятии.

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