Сын Екатерины Осадчей устроил концерт на праздновании 51-летия Горбунова

Супруги организовали праздник во дворе своего дома.

Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов 24 августа отпраздновал день рождения.

Шоумену исполнился 51 год. По случаю празднования Горбунов устроил небольшое пати во дворе своего загородного дома, куда позвал ближайших друзей.

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Среди них, кстати, были и звездные супруги Настя Каменских и Потап. Вместе с Настей пригласили и маму артистки Лидию Петровну. Кстати, родственницы поздравили именинника, спев вместе песню.

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Также на празднике пригласили выступить украинскую музыкальную группу, в состав которой входят шесть бандуристов, "Шпилясті кобзарі".

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Также вчера вечером своим выступлением неожиданно порадовал Горбунова старший сын Екатерины Осадчей от предыдущего брака Илья. Парень, который не слишком любит публичность и даже не позволяет постить звездной маме свои изображения в соцсети, вдруг схватил музу за хвост. Илья исполнил куплет авторской композиции, а также спел дуэтом с Настей Каменских хит Валентина Стрыкало.

Старший сын Екатерины Осадчей удивил музыкальными способностями

А вот младший сын Екатерины и Юрия Иван попытался спеть со своим крестным Потапом.

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Празднование Осадчая и Горбунов провели под лозунгом "Независимые празднуют с Юрой", а дресс-код был - украинские вышиванки.

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Празднование дня рождения Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Екатерина Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием и назвала его "мужчиной, которого может намечтать себе женщина".

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