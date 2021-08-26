Сын Екатерины Осадчей устроил концерт на праздновании 51-летия Горбунова

Супруги организовали праздник во дворе своего дома.
Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов 24 августа отпраздновал день рождения.
Шоумену исполнился 51 год. По случаю празднования Горбунов устроил небольшое пати во дворе своего загородного дома, куда позвал ближайших друзей.
Среди них, кстати, были и звездные супруги Настя Каменских и Потап. Вместе с Настей пригласили и маму артистки Лидию Петровну. Кстати, родственницы поздравили именинника, спев вместе песню.
Также на празднике пригласили выступить украинскую музыкальную группу, в состав которой входят шесть бандуристов, "Шпилясті кобзарі".
Также вчера вечером своим выступлением неожиданно порадовал Горбунова старший сын Екатерины Осадчей от предыдущего брака Илья. Парень, который не слишком любит публичность и даже не позволяет постить звездной маме свои изображения в соцсети, вдруг схватил музу за хвост. Илья исполнил куплет авторской композиции, а также спел дуэтом с Настей Каменских хит Валентина Стрыкало.
А вот младший сын Екатерины и Юрия Иван попытался спеть со своим крестным Потапом.
Празднование Осадчая и Горбунов провели под лозунгом "Независимые празднуют с Юрой", а дресс-код был - украинские вышиванки.
Напомним, ранее Екатерина Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием и назвала его "мужчиной, которого может намечтать себе женщина".