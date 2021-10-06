Сын Григория Чапкиса откроет шестой прямой эфир "Танцев со звездами"

Вечер будет посвящен кумирам звезд.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Вечер будет посвящен кумирам — людям, которые вдохновляют и поддерживают звездных участников.

К судьям это воскресенье присоединится фронтвумен группы TheHardkiss Юлия Санина, которая в прошлом сезоне разделила победу в шоу вместе с Сантой Димопулос. Также группа The Hardkiss выступит с хитом "7 вітрів".

Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss

Вести балкон будет телеведущая Маша Ефросинина.

Открывать эфир будет сын легендарного судьи шоу Григория Чапкиса — Грег Чапкис.

Уже в воскресенье пара Александры Зарицкий и Юрия Мешкова продемонстрирует на паркете сложный стиль — самбу под трек Let's dance. Певица впервые откровенно расскажет о страшном периоде своей жизни и о том, что помогло ей двигаться дальше.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / пресс-служба канала "1+1"

Актер Артур Логай поделится невероятно трогательной историей любви своих бабушки и дедушки. Они живут в счастливом браке уже 51 год, и именно такую семью Артур мечтает построить.

Артур Логай и Анна Карелина / пресслужба каналу "1+1"

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан расскажет о своем кумире и дорогом человеке — сестре, которая всегда сопровождает ее на соревнованиях.

Ольга Харлан / instagram.com/tanci1plus1

А вот эпатажный MELOVIN станцует джайв и впервые появится без яркого грима, за которым скрывался все пять недель. Певец расскажет, как был жертвой буллинга из-за своего увлечения в школе творчеством Верки Сердючки. А вот поставит ли паре номер танцовщица Илона Гвоздева, которая в минувшее воскресенье раскритиковала их выступление и партнершу Лизу Русину, станет известно уже скоро.

MELOVIN и Лиза Русина / пресслужба каналу "1+1"

В шестом прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Покинет шоу и пара, набравшая наименьшее количество голосов.

Проголосовать за пары можно с помощью SMS, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно отправить 50 SMS и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 супер-голосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным SMS.

Продолжается продажа билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танцев со звездами". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно почувствовать себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла. С условиями приобретения билетов можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите "Танцы со звездами" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

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