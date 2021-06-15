Сын Григория Чапкиса показал фото отца в молодости и поделился воспоминаниями о нем

Грег показал новые фотографии из семейного архива.

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег, который вчера поделился трогательным видео танца с покойным отцом, всколыхнул Сеть воспоминаниями об отце.

Так, на своей странице в Instagram Грег запостил сторис с выступления Чапкиса старшего в ансамбле Павла Вирского. На снимках Григорий Николаевич улыбчивый и счастливый, в вышиванке и шароварах танцует гопак.

instagram.com/gregchapkis

instagram.com/gregchapkis

Также сын Григория Чапкиса показал несколько снимков сделанных во время, его последней поездки в Украину. Тогда он посещал больного отца и просил фолловеров своего фотоблога молиться за здоровье хореографа.

"Я буду скучать по нему" — трогательно подписал фотографию Грег.

instagram.com/gregchapkis

instagram.com/gregchapkis

Вспомнил Грег Чапкис и о том, как вместе с Григорием Николаевичем был судьей одного из выпусков проекта "Танцы со звездами". В Instagram он добавил фото, где улыбающийся обнимает отца, и подписал фотографию: "Я всегда хотел, чтобы ты гордился мной".

instagram.com/gregchapkis

Напомним, Григорий Чапкис умер в воскресенье вечером. Известный хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" ушел из жизни в 91-летнем возрасте после продолжительной болезни.

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