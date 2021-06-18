Сын Григория Чапкиса прокомментировал слова хореографа о сложных отношениях в семье

Грег Чапкис расставил точки над "і".

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, которого сегодня провели в последний путь в Киеве, Грег Чапкис рассказал о взаимоотношениях с ним.

В комментарии журналисту ТСН.ua Грег прокомментировал скандальное интервью своего отца в ноябре 2020-го, во время которого Григорий Николаевич признался в проблемах в отношениях со своими детьми.

"Когда человек стареет, когда ему 90 с лишним лет, она делает сам какие-то такие истории, которые мы сами не понимаем, о чем они. У меня с отцом лично никогда не было ни одной ссоры, ни одного непонятного разговора. Поэтому, я не знаю откуда оно все появилось. В принципе, когда я здесь был, он так же не знал, откуда оно все появилось", — отметил Грег.

instagram.com/gregchapkis

Он признался, что его семья очень тяжело переживает потерю. Так, во время прощания старшая дочь Лилия не сдерживала эмоций и горько плакала. Так же слезы были и на глазах Грега.

"Семья тяжело переживает. Человек старенький, давно к этому готовились. В этом плане немного легче, это не было сюрпризом. Все равно очень трудно, этот человек очень великий, и для нашей семьи очень дорогой. Мы хотели, чтобы он нами гордился. Мне кажется, он ушел из этой жизни зная, что его легенда будет иметь продолжение", — отметил Чапкис-младший.

instagram.com/gregchapkis

Кроме того, мы спросили у сына Григория Николаевича, был ли он знаком со своими внуками — двумя сыновьями Грега, проживающих в США.

"Только мой старший знает его, потому что я привез отца в Америку однажды. Он был маленьким. Он его помнит, такого человека забыть невозможно. Сыновья помнят его как легенду. Они знают, что эту легенду надо продолжать", — сказал Грег Чапкис.

Отметим, что Грег Чапкис также рассказал, что на похоронах присутствовала жена Григория Николаевича, которая была с ним до последнего его вздоха.

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